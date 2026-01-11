Loftus-Cheek Juve | spunta questa opzione a sorpresa per la trequarti di Spalletti! Nell’affare col Milan può rientrare anche quel bianconero

Luca Loftus-Cheek potrebbe rappresentare una soluzione interessante per la trequarti di Spalletti alla Juventus. Secondo alcune indiscrezioni, l’inglese potrebbe rientrare nell’affare con il Milan, offrendo versatilità e esperienza. Nel frattempo, Gatti resta una possibilità apprezzata da Allegri. La situazione di mercato continua a evolversi, con la Juventus che valuta diverse opzioni per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Loftus-Cheek Juve, Tuttosport lancia l’idea: l’inglese jolly per Spalletti, mentre Gatti piace ad Allegri. Nodo ingaggi, ma la voglia di giocare è decisiva. La Juve accende il mercato di gennaio con una suggestione che, se confermata, potrebbe cambiare il volto della rosa a disposizione di Luciano Spalletti nella seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, le dirigenze di Juve e Milan pensano ora al clamoroso scambio che coinvolgerebbe due profili di alto livello, pronti a cambiare aria per ritrovare centralità e minuti preziosi. La chiave di volta dell’operazione è l’approdo in bianconero di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese possente e tecnico, individuato come il tassello mancante per la mediana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

