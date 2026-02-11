Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1 LIVE | altra chance per i bianconeri fase di gioco favorevole

La partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus Primavera si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0. L’Inter ha avuto alcune occasioni, ma alla fine sono stati i giovani della Juventus a portare a casa il risultato. La partita è stata combattuta e aperta, con entrambe le squadre che hanno cercato il gol, ma alla fine a decidere tutto è stata una rete dei bianconeri.

di Fabio Zaccaria Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo la grande vittoria interna contro il Verona torna in campo e sfida l’Inter in Coppa Italia nei quarti di finale: chi avrà la meglio incrocerà la vincente fra Roma e Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juve Primavera 0-1: sintesi e moviola. 17? Fallo di Leone che concede una punizione a Kukulis, la sua traiettoria è lunga per tutti e termina fuori 13? OCCASIONE VALLANA- Il centrocampista si trova ben posizionato e calcia, il suo mancino termina a lato di un soffio: che chance per raddoppiare 11? GOL DELLA JUVE- Da calcio d’angolo Pugno effettua una sponda fortunosa ma efficace che pesca Verde sul secondo palo: il centrale mette in rete di testa 9? Verde si fa sentire in chiusura, ottima interpretazione del centrale che recupera il pallone 7? PALO DI CERPELLETTI- Montero non spazza bene, Cerpelletti calcia di mancino ma il palo salva la squadra bianconera 4? INTER PERICOLOSA- Mancuso riceve e sposta rapidamente, tiro che sfila senza troppe preoccupazioni da parte di Radu 4? La manovra è decisamente in mano ai padroni di casa, La Juve si difende ben piazzata 2? Pugno guida il pressing ma la squadra di Padoin pare attendista 1? Fischio d’inizio, primo possesso per i nerazzurri Migliore in campo Juve Primavera:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-1

Lecce Juve Primavera, match valido per la 21ª giornata della stagione 202526.

