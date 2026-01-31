Dopo una partita ricca di emozioni, Bologna e Juventus Primavera finiscono in parità 3-3. Le due squadre si sono affrontate con intensità fino all’ultimo minuto, regalando ai tifosi un match combattuto e spettacolare. Al triplice fischio, il punteggio resta in equilibrio e nessuna delle due può considerarsi vincitrice.

di Fabio Zaccaria Bologna Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo la vittoria con spavento nel finale contro il Napoli affronta Il Bologna: un altro scontro diretto per dar seguito ai 3 punti casalinghi contro i Partenopei. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bologna Juve Primavera 3-3: sintesi e moviola. 95? Fischio finale, Bologna Juve finisce 3-3 90? 5 minuti di recupero 88? Occasione Juve, miracolo di Franceschelli su Durmisi 87? Punizione di Merola non molto alta dalla traversa 80? GOL BOLOGNA – Punizione perfetta sotto l’incrocio di Lo Monaco 73? GOL JUVENTUS – Durmisi di testa insacca il sorpasso su cross di Merola 72? La Juve ora controlla il match e continua a spingere 64? Episodio dubbio: la Juve reclama un rigore, ma l’arbitro fischia fallo in attacco 62? GOL JUVENTUS – Merola pareggia i conti con un gran tiro a giro all’incrocio 53? GOL JUVENTUS – Pugno si ritrova a tu per tu col portiere, vince un rimpallo e sigla la rete 50? Corner per il Bologna, nulla di fatto 46? INIZIA LA RIPRESA- Giro palla del Bologna 45? FINE PRIMO TEMPO- Tiozzo guadagna un angolo ma per l’arbitro il tempo è scaduto 44? PALO DI CONTARINI- Il laterale rientra sul destro e mette al centro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bologna Juve Primavera 3-3: triplice fischio, si conclude in parità il match

