Qui Riad le ultime di formazione per l’Inter | Martinez in porta Frattesi scalpita mentre in attacco ballottaggio
Decisioni quasi prese in casa Inter a poche ore dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna. Cristian Chivu, alla sua prima vera prova da allenatore nerazzurro in una sfida da dentro o fuori, sembra orientato a mischiare certezze ed esperimenti, affidandosi a una formazione solida ma con qualche novità significativa. In porta dovrebbe toccare a Martinez, scelta che conferma la volontà di Chivu di dare continuità al portiere nelle competizioni a eliminazione diretta. Davanti a lui, la linea difensiva a tre dovrebbe vedere De Vrij nel ruolo di perno centrale, affiancato da Bisseck e Bastoni, con quest’ultimo chiamato a garantire qualità e costruzione dal lato mancino. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
