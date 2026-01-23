Inter | Pio Esposito in attacco con Lautaro Le ultime di formazione

L'Inter si prepara alla sfida contro il Pisa, con Pio Esposito in attacco al fianco di Lautaro. Il giovane talento ha condiviso il reparto offensivo con il capitano, testato in allenamento. Intanto, Sucic si riavvicina alla forma migliore dopo un buon rendimento in Coppa. La formazione nerazzurra si avvicina alla partita con diverse novità e aspettative di conferme.

Perché discutere i dati, quando danno riscontri certi? Al momento, stando alle risposte ricevute dallo staff tecnico, Pio Esposito è davanti a tutto il resto degli interisti per quanto riguarda la forma fisica. Anche meglio di Lautaro Martinez o Piotr Zielinski, gli altri due più lanciati nell'ultimo periodo. Cristian Chivu lo sa meglio di tutti, e infatti non rinuncia all'attaccante che ha svezzato e lanciato in Serie A. Questa sera ci sarà Pio al centro dell'attacco dell'Inter contro il Pisa, molto probabilmente in coppia con Lautaro Martinez: il capitano ha avuto qualche problema fisico, ma ieri si è allenato benone e questo fa impennare le probabilità che giochi.

Udinese-Inter: Chivu si affida in attacco a Lautaro e Pio Esposito | DirettaL'Udinese-Inter rappresenta un incontro importante per la squadra nerazzurra, attualmente in testa alla classifica.

Leggi anche: Inter-Kairat di Champions League: Chivu punta in attacco su Lautaro e Pio Esposito Diretta 0-0

INTER PISA OCCHIO A QUESTE INSIDIEPROBABILI FORMAZIONI E SPUNTI TATTICI

