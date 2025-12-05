Continassa Juve | quando la conferenza stampa di Spalletti Novità su Perin in vista del match contro il Napoli Gatti rassicura tutti sui social

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Domani alle 16:30 parlerà Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli Juve. Federico Gatti ha tranquillizzato la tifoseria con una stories su Instagram in cui è apparso sorridente dopo l’operazione della giornata di ieri. Novità per Mattia Perin in vista del Napoli: filtra ottimismo sulla convocazione del portiere per il match del Maradona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: quando la conferenza stampa di Spalletti. Novità su Perin in vista del match contro il Napoli, Gatti rassicura tutti sui social

