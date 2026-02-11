Inter-Juve | data orario e dove vedere la conferenza prepartita di Chivu

Dopo aver battuto il Sassuolo in trasferta, l’Inter si prepara ora al derby contro la Juventus. La conferenza prepartita di Chivu si svolgerà nelle prossime ore, avvicinando uno degli incontri più attesi della stagione. La sfida tra le due squadre è ormai alle porte, e i tifosi aspettano di conoscere data, orario e dove seguire l’evento.

Conferenza prepartita di Chivu. Archiviato il netto successo esterno contro il Sassuolo, l’Inter si concentra ora sul prossimo snodo cruciale della stagione: il derby d’Italia contro la Juventus, valido per la 25ª giornata di Serie A. La sfida è in programma sabato 14 febbraio alle ore 20:45 a San Siro, in un Meazza che si preannuncia gremito per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. La squadra di Cristian Chivu arriva al confronto in un momento di grande fiducia, ma il test contro i bianconeri rappresenta molto più di una semplice partita di campionato: in palio ci sono punti pesanti per la corsa al vertice e per consolidare le ambizioni stagionali.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Domani si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista della partita tra Genoa e Inter, valida per la 15ª giornata di Serie A.

