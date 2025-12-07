Inter testa al Liverpool | data e orario della conferenza di Chivu

Archiviata la vittoria per 4-0 contro il Como, l’Inter si prepara a una vera e propria settimana di fuoco. I nerazzurri hanno messo a referto un successo convincente con i lariani ma, al tempo stesso, dovranno rimanere con i piedi ben piantati per terra. Il focus si sposta ora sulla Champions League, in cui l’obiettivo è quello di strappare il pass per gli ottavi di finale senza dover passare dai playoff. La prossima gara è quella con il Liverpool, in programma martedì 9 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Un duello estremamente delicato, contro una squadra che sta vivendo un momento di forma complicato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

