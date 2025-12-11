Genoa Inter conferenza Chivu | orario e dove vederla

Domani si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista della partita tra Genoa e Inter, valida per la 15ª giornata di Serie A. L'allenatore interista discuterà delle ultime novità sulla squadra e delle strategie per affrontare la sfida. Ecco orario e dettagli su come seguire l'evento in diretta.

Genoa Inter conferenza Chivu. L’ Inter si prepara a spostare nuovamente l’attenzione sul campionato in vista della sfida contro il Genoa valida per la 15ª giornata di Serie A. Sabato 13 dicembre alle ore 14:00, alla Pinetina, Cristian Chivu terrà la consueta conferenza stampa della vigilia, rispondendo alle domande dei giornalisti e anticipando temi e strategie per il match in programma domenica 14 dicembre alle ore 18:00 a Marassi. La conferenza sarà un’occasione importante per conoscere lo stato di forma della squadra, eventuali scelte di formazione e la gestione dei giocatori reduci dall’impegno in Champions League e, inoltre, per avere delle idee più chiare sugli infortuni di Acerbi e Calhanoglu. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

