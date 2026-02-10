Appiano Gentile Inter | Si lavora in vista del big match contro la Juventus Tornano Barella e Calhanoglu

A pochi giorni dal big match contro la Juventus, l’Inter si prepara con intensità ad affrontare la partita. Tornano in gruppo Barella e Calhanoglu, che avevano saltato le ultime gare per infortunio. L’allenamento odierno ha mostrato un team più completo e pronto a scendere in campo. I tifosi sperano in una buona prestazione, anche se resta da capire se i due centrocampisti saranno disponibili dall’inizio.

Infortunati Inter: la situazione dall'infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Dumfries: operato alla caviglia sinistra, possibile rientro a marzo

