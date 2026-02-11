Inter e Juve derby per Vicario | il Tottenham fissa il prezzo per il ritorno in A
Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una svolta sul fronte portieri. Il Tottenham ha stabilito il prezzo per Vicario, che potrebbe tornare in Serie A. Le due big italiane sono in agitazione, pronte a muoversi per assicurarsi il giocatore. La trattativa si fa sempre più calda e i tifosi aspettano novità.
A pochi giorni dal derby d’Italia a San Siro, l’asse tra Milano e Torino si infiamma sul fronte calciomercato. Al centro della contesa c’è Guglielmo Vicario, attuale numero uno del Tottenham, finito prepotentemente nel mirino delle due big di Serie A. Se l’ Inter monitora da tempo l’azzurro come successore designato di Yann Sommer, il cui contratto si avvia alla naturale scadenza, la Juventus ha rotto gli indugi, tornando a puntare con decisione sul profilo del portiere friulano. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, alla Continassa si starebbe riflettendo sulla gerarchia tra i pali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Approfondimenti su Inter Juve
Vicario Juve, i bianconeri valutano il portiere per l’estate: il prezzo fissato dal Tottenham e la concorrenza di una rivale
La Juventus tiene d’occhio Vicario e potrebbe puntarci in estate.
Frattesi-Juve a gennaio si può fare ma senza Thuram: l’Inter vuole solo cash e fissa il prezzo
Il nome di Davide Frattesi torna a infiammare il mercato, con la Juventus pronta a inserirsi a gennaio.
Ultime notizie su Inter Juve
Argomenti discussi: San Valentino sportivo: dove vedere Inter-Juve e Olimpiadi se preferisci il divano alla cena romantica; I diffidati di Inter e Juventus, chi salta il derby d'Italia per squalifica se viene ammonito in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter; Verso Inter-Juve: i diffidati che rischiano di saltare il derby d'Italia; Inter - Juventus: Dove Vederla in Tv e in Streaming.
Derby d'Italia anche sul mercato: non solo Inter su Vicario, anche la Juve si iscrive alla corsaE' la settimana del derby d'Italia. Sabato sera a San Siro l'Inter ospiterà la Juventus in un match da sempre molto atteso e che. tuttomercatoweb.com
Inter-Juventus non è solo campo: McKennie, il derby si gioca anche sul mercatoInter-Juventus non è solo campo: McKennie, il derby si gioca anche sul mercato Inter-Juventus, sabato sera a San Siro, significa Lautaro contro Yildiz, Thuram contro Thuram. Ma il ... tuttojuve.com
Questo secondo giallo non dato è scandaloso. Siamo ai livelli di Pjanic in Inter-Juve del 2018 - facebook.com facebook
#Cesari su #InterJuve La previsione sull'arbitro x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.