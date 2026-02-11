Inter e Juve derby per Vicario | il Tottenham fissa il prezzo per il ritorno in A

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una svolta sul fronte portieri. Il Tottenham ha stabilito il prezzo per Vicario, che potrebbe tornare in Serie A. Le due big italiane sono in agitazione, pronte a muoversi per assicurarsi il giocatore. La trattativa si fa sempre più calda e i tifosi aspettano novità.

A pochi giorni dal derby d’Italia a San Siro, l’asse tra Milano e Torino si infiamma sul fronte calciomercato. Al centro della contesa c’è Guglielmo Vicario, attuale numero uno del Tottenham, finito prepotentemente nel mirino delle due big di Serie A. Se l’ Inter monitora da tempo l’azzurro come successore designato di Yann Sommer, il cui contratto si avvia alla naturale scadenza, la Juventus ha rotto gli indugi, tornando a puntare con decisione sul profilo del portiere friulano. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, alla Continassa si starebbe riflettendo sulla gerarchia tra i pali. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

