Frattesi-Juve a gennaio si può fare ma senza Thuram | l’Inter vuole solo cash e fissa il prezzo
Il nome di Davide Frattesi torna a infiammare il mercato, con la Juventus pronta a inserirsi a gennaio. L’Inter valuta solo offerte in contanti e ha già fissato il prezzo, mentre il centrocampista resta un obiettivo concreto per i bianconeri. La possibile operazione si prospetta senza Thuram, concentrando l’interesse su un’eventuale cessione che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato delle due big italiane.
Il nome di Davide Frattesi torna al centro del mercato e lo fa in chiave decisamente rumorosa. Il centrocampista dell’Inter è infatti una delle idee concrete della Juventus in vista della sessione invernale, con il club bianconero che monitora attentamente la situazione in casa nerazzurra. Secondo quanto scritto da SportMediaset, l’interesse della Juve è reale e non legato a semplici sondaggi esplorativi. Tuttavia, l’operazione si preannuncia tutt’altro che semplice, sia per i rapporti tra i due club sia per le valutazioni economiche fissate da Viale della Liberazione. Nessuno scambio: Thuram fuori dai discorsi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
