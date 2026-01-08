Pioggia vento e mareggiate | emessa allerta meteo

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione a causa di condizioni di mare agitato, vento forte e pioggia, valida dalle 12 di venerdì 9 gennaio per la costa centro-settentrionale e l’Arcipelago, e per tutta la giornata. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Allerta meteo arancione emessa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago dalle ore 12 di domani, venerdì 9 gennaio, e per il resto della giornata. Allerta gialla invece dalla mezzanotte di oggi.Emessa inoltre allerta gialla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Pioggia, temporali, mareggiate e vento: sarà un'altra giornata di allerta meteo Leggi anche: Allerta meteo arancione in Campania, peggiora il maltempo da mezzanotte: pioggia, vento forte e mareggiate Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Allerta gialla per mareggiate e vento venerdì 2 gennaio; Fiocchi di neve sui monti dell’Elba nel giorno dell’Epifania; La prima mareggiata del 2026 in Toscana. Vento forte e onde, allerta gialla in vigore fino a mezzanotte. Allerta arancione per mareggiate, nuova fase di maltempo: vento fino a 100 km/h, onde di 5 metri - Meteo Toscana, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso codice arancione sulla costa centro- lanazione.it

Ancora maltempo in Campania: neve nelle zone interne, raffiche e mareggiate sulla costa - Sarà l'effetto dell'arrivo di aria dall'Artico sulla nostra Regione, dove già insis ... rainews.it

Maltempo, in Toscana allerta arancione per mareggiate - settentrionale e Arcipelago è stata emessa dalla Sala regionale della protezione civile dalle ore 12 di domani, venerdì 9 gennaio, e p ... msn.com

Meteo: tra poche ore ancora Pioggia, Vento e nevicate, poi maltempo anche Venerdì; i dettagli - facebook.com facebook

#Meteo: tra poche ore ancora #Pioggia, #Vento e nevicate, poi maltempo anche #Venerdì; i dettagli x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.