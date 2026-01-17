Gioielliera morta dopo la caduta in boutique tre rinviati a giudizio

Tre persone sono state rinviate a giudizio in relazione alla morte di Maria Antonietta Ancarani, gioielliera ravennate di 76 anni, avvenuta nel novembre 2022 a seguito di una caduta all’interno della boutique Gaudenzi di Ravenna. L’incidente si è verificato il 18 novembre 2022, e la donna è deceduta il giorno successivo all’ospedale Bufalini. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.

Ravenna, 17 gennaio 2026 – Tre rinvii a giudizio per la morte della 76enne Maria Antonietta Ancarani, celebre gioielliera ravennate deceduta il 24 novembre 2022 all'ospedale 'Bufalini' per le lesioni riportate in una caduta all'interno della boutique Gaudenzi di via Diaz, datata 18 novembre. Così ha deciso il giudice Federica Lipovscek durante l'udienza preliminare che si è svolta ieri mattina in tribunale a Ravenna davanti al pm Stefano Stargiotti, titolare del fascicolo per omicidio colposo in cooperazione, e ai legali delle parti.

