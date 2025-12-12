Neonata morta dopo un cesareo all' ospedale di Nocera | 20 sanitari rinviati a giudizio

Venti operatori sanitari dell'ospedale di Nocera Inferiore sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di omicidio colposo in relazione alla morte di una neonata avvenuta il 22 marzo 2018, dopo un intervento di cesareo. L'inchiesta ha portato alla luce presunti errori e negligenze durante il parto, sollevando questioni sulla sicurezza e sulla responsabilità medica.

Venti tra medici, ostetriche e infermieri dell'ospedale di Nocera Inferiore sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo per la morte di una neonata avvenuta il 22 marzo 2018. Secondo la ricostruzione della Procura, il decesso sarebbe legato a una gestione del parto.

Neonata morta dopo il cesareo a Nocera, scatta l'inchiesta. Domani l'autopsia

