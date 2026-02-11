Innovazione servizio civile agricolo | Agea forma i primi 40 facilitatori digitali

È partito il nuovo progetto di servizio civile dedicato all’agricoltura sostenibile, con l’obiettivo di formare i primi 40 facilitatori digitali. L’iniziativa è stata presentata questa mattina da Agea, Inac e CIA, che hanno annunciato come questi giovani supporter aiuteranno le aziende agricole a usare meglio le tecnologie digitali. La formazione mira a rendere più semplice e accessibile l’uso di strumenti innovativi nel settore agricolo.

Parte il servizio civile agricolo. Il patronato Inac (Istituto nazionale assistenza cittadini), CIA-Agricoltori Italiani e Agea hanno presentato il progetto “Facilitazione per l’Agricoltura Sostenibile” inserito nella cornice del servizio civile agricolo. Agea è partner formativo di questo percorso che garantisce a 40 giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di acquisire competenze trasversali in ambito agricolo e agroalimentare, incentivando prioritariamente l’aspetto dell’innovazione tecnologica nel settore primario. Il progetto, in questa prima fase sperimentale, garantisce una capillare articolazione territoriale: le regioni coinvolte sono Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La richiesta di stabilizzazione degli operatori del servizio civile nel settore agricolo si fa sempre più forte in Sicilia.

