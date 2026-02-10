Sicilia | Servizio Civile Agricolo richiesta di stabilizzazione per operatori in 18 comuni

La richiesta di stabilizzazione degli operatori del servizio civile nel settore agricolo si fa sempre più forte in Sicilia. Le comunità di Agira, Aidone, Assoro e altri 10 comuni chiedono di rendere permanenti i loro lavoratori, che finora sono stati impiegati con contratti temporanei. La questione riguarda decine di persone che, ogni anno, rischiano di perdere il lavoro e di restare senza garanzie. La pressione cresce, e i rappresentanti locali vogliono che la Regione intervenga al più presto per dare stabilità a queste figure.

La richiesta di stabilizzazione per gli operatori del servizio civile impiegati nel settore agricolo è stata avanzata con forza, ponendo l’attenzione su una problematica che riguarda diverse comunità siciliane, tra cui Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano C.to, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera e Villarosa. L’istanza, ribadita in data 10 febbraio 2026, mira a garantire un futuro professionale più stabile a chi, attraverso il servizio civile, contribuisce in maniera significativa al tessuto agricolo della regione.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sicilia Servizio Civile Servizio civile regionale, pubblicato l'avviso per la selezione di 392 nuovi operatori La Regione Marche apre le porte a 392 giovani che vogliono fare volontariato. Formazione, territorio e scienza: una giornata di alta divulgazione per gli operatori del servizio civile del Parco delle Madonie Ieri a Palermo si è svolta una giornata formativa rivolta agli operatori del Servizio Civile del Parco delle Madonie e di Petralia Sottana. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sicilia Servizio Civile Argomenti discussi: Cia Calabria: al via il bando per il Servizio Civile Agricolo. Fini Chiediamo la stabilizzazione del servizio civile agricoloROMA (ITALPRESS) - Chiediamo la stabilizzazione del servizio civile agricolo, perché dobbiamo passare dalla fase di sperimentazione ... stream24.ilsole24ore.com 10 febbraio convegno Cia-Inac su Servizio civile in agricolturaRoma, 6 feb. (askanews) – Il Servizio Civile Agricolo come ambito strategico per lo ... msn.com Scusate ma perché tutti si lamentano di questo servizio civile Io personalmente non l’ho mai fatto, però avrei intenzione di farlo, ma a questo punto, se tutti si lamentano vuol dire che c’è qualcosa che non va. Ho letto diversi post dove tutti dicono di non trovar - facebook.com facebook Servizio Civile Regionale: problemi tecnici ritardano i pagamenti, non erogate tre mensilità x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.