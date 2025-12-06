Premio ANGI 2025 Tiso Confeuro | Innovazione indispensabile per far crescere il settore agricolo italiano

Roma ha ospitato l’VIII edizione del Premio ANGI 2025, un appuntamento che continua a rappresentare uno dei principali momenti di confronto nazionale sul ruolo dell’innovazione e della ricerca nella crescita del Paese. Nel Tempio di Vibia Sabina e Adriano si sono riuniti istituzioni, imprese, startup, organizzazioni di settore e giovani talenti, pronti a dare testimonianza del cambiamento in atto nei diversi ambiti della società italiana. Tra gli interventi istituzionali, quello di Tiso, presidente di Confeuro, che ha portato la voce del mondo agricolo sottolineando l’importanza dell’innovazione nel settore primario. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Premio ANGI 2025, Tiso (Confeuro): “Innovazione indispensabile per far crescere il settore agricolo italiano”

