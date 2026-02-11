Infortunio sul lavoro | operai ustionati da un getto di acqua bollente

Due operai sono rimasti ustionati questa mattina in un cantiere a Brescia. Uno di loro è stato trasportato al Civile, ma le sue condizioni non sono gravi. La situazione è sotto controllo, e i soccorritori hanno già avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Il ferito più grave è ricoverato al Civile di Brescia: la buona notizia è che non è in pericolo di vita. In ospedale ci è finito anche il suo collega, con ustioni più lievi: è ricoverato al San Pellegrino di Castiglione. È il primo bollettino medico relativo all'infortunio sul lavoro di martedì.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Nella giornata odierna si è verificato un grave infortunio sul lavoro, quando due operai, di 49 e 25 anni, sono caduti da circa cinque metri di altezza durante le operazioni di montaggio di una tenda.

Un incidente sul lavoro ha trasformato un normale lunedì in una giornata di paura a Nerviano, vicino a Milano.

Cade da un’impalcatura in cantiere: operaio di 58 anni in gravi condizioniGrave infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Lentate sul Seveso, in frazione Camnago, dove un operaio di 58 anni è rimasto seriamente ferito dopo una caduta da un’impalcatura. mbnews.it

Incidente sul lavoro in provincia di Monza e della Brianza: operaio cade da un ponteggio, è graveSono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali irregolarità sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

L'infortunio sul lavoro è avvenuto questa mattina (10 febbraio), poco prima delle 10, nella zona industriale di Santa Maria Apparente - facebook.com facebook

Online i dati su denunce di #infortunio e #malattiaprofessionale presentate all' #Inail al 31.12.25. Rispetto al 2024 aumentano gli infortuni sul lavoro, calano i decessi; per gli eventi #initinere, salgono le denunce di infortunio e i casi mortali. cutt.ly/RtvKC9ir x.com