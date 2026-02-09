Investiti dall’olio bollente la tragedia in Italia Il getto improvviso e violento

Da thesocialpost.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sul lavoro ha trasformato un normale lunedì in una giornata di paura a Nerviano, vicino a Milano. Cinque operai sono rimasti investiti da un getto di olio bollente durante i lavori di smantellamento di un cantiere. La scena è stata improvvisa e violenta, lasciando tutti sotto shock. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma la gravità delle ferite preoccupa molto. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

Un lunedì di paura ha scosso il comune di  Nerviano, nell’hinterland milanese, dove un incidente sul lavoro ha coinvolto cinque operai impegnati in un cantiere di smantellamento. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi,  9 febbraio, all’interno di un sito dismesso dell’azienda farmaceutica  Chiesi, situato tra le vie Pasteur e Milano. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai soccorritori, il gruppo stava effettuando un’operazione di  “messa in fuori uso di materiale elettrico”  quando, improvvisamente, si è sviluppato un incendio che ha innescato una pericolosa fuoriuscita di sostanze tecniche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

investiti dall8217olio bollente la tragedia in italia il getto improvviso e violento

© Thesocialpost.it - Investiti dall’olio bollente, la tragedia in Italia. Il getto improvviso e violento

Approfondimenti su Nerviano Lavoro

Operai investiti dall’olio bollente nell’incendio di un ex polo farmaceutico nel Milanese: 5 in ospedale

Due operai sono rimasti feriti ieri mattina nell’incendio che ha devastato l’ex polo farmaceutico Chiesi a Nerviano, nel Milanese.

Orrore in Italia, bimba di 16 mesi ustionata dall’acqua bollente: è tragedia

Una bambina di 16 mesi è rimasta ustionata dall’acqua bollente durante un incidente in casa a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nerviano Lavoro

investiti dall olio bollenteOperai investiti dall’olio bollente nell’incendio di un ex polo farmaceutico nel Milanese: 5 in ospedaleL'olio diatermico è fuoriuscito durante un incendio scoppiato nell'ex polo farmaceutico Chiesi a Nerviano (Milano) ... fanpage.it

Incendio in cucina, donna investita dall'olio bollente: portata in gravi condizioni da Cingoli a TorretteContemporaneamente viste le gravi condizioni della donna è stato allertato il soccorso sanitario, i vigili del fuoco e i carabinieri per stabilire la dinamica dell incidente. Oltre all angolo cottura ... corriereadriatico.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.