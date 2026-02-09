Investiti dall’olio bollente la tragedia in Italia Il getto improvviso e violento

Un incidente sul lavoro ha trasformato un normale lunedì in una giornata di paura a Nerviano, vicino a Milano. Cinque operai sono rimasti investiti da un getto di olio bollente durante i lavori di smantellamento di un cantiere. La scena è stata improvvisa e violenta, lasciando tutti sotto shock. I soccorsi sono arrivati in fretta, ma la gravità delle ferite preoccupa molto. La ricostruzione dei fatti è ancora in corso.

Un lunedì di paura ha scosso il comune di Nerviano, nell'hinterland milanese, dove un incidente sul lavoro ha coinvolto cinque operai impegnati in un cantiere di smantellamento. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, 9 febbraio, all'interno di un sito dismesso dell'azienda farmaceutica Chiesi, situato tra le vie Pasteur e Milano. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai soccorritori, il gruppo stava effettuando un'operazione di "messa in fuori uso di materiale elettrico" quando, improvvisamente, si è sviluppato un incendio che ha innescato una pericolosa fuoriuscita di sostanze tecniche.

