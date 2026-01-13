Grave infortunio sul lavoro | due operai precipitano da 5 metri di altezza durante il montaggio di una tenda

Nella giornata odierna si è verificato un grave infortunio sul lavoro, quando due operai, di 49 e 25 anni, sono caduti da circa cinque metri di altezza durante le operazioni di montaggio di una tenda. L’incidente è avvenuto in un’attività di routine, sottolineando l’importanza delle norme di sicurezza sul lavoro e della prevenzione per evitare episodi simili. Le autorità stanno intervenendo per chiarire le cause dell’accaduto.

Due uomini, di 49 e 25 anni, sarebbero caduti da circa cinque metri di altezza durante il montaggio di una tenda. L'incidente si è verificato oggi ad Arcore. Il 49enne è stato elitrasportato al Niguarda.

