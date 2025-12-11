Infortunio Bellanova brutte notizie per l’Atalanta | gli esami hanno confermato la lesione Ecco i tempi di recupero del giocatore della Dea

L'infortunio di Bellanova all'Atalanta si aggrava con la conferma della lesione muscolare al bicipite femorale. Gli esami hanno stabilito un tempo di recupero di circa un mese, rappresentando una perdita significativa per la squadra in un momento di partite cruciali.

Infortunio Bellanova, gli esami hanno confermato una lesione muscolare al bicipite femorale e per lui si prospetta uno stop di un mese L'infortunio di Bellanova rappresenta una vera tegola per l'Atalanta, che perde uno dei suoi esterni più dinamici proprio nel momento in cui il calendario inizia a farsi complicato.

