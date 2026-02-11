Questa mattina,De Laurentiis,Cairo e il direttore generale dell’Atalanta sono stati convocati a Palazzo San Macuto. La commissione parlamentare si occupa di verificare le infiltrazioni mafiose nel calcio italiano. Gli incontri si svolgono con l’obiettivo di fare chiarezza sulle possibili connessioni tra criminalità organizzata e società sportive.

Nella giornata di giovedì 12 febbraio, al comitato sulle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli Enti locali che si occupa delle ingerenze mafiose nelle attività sportive, verranno auditi alle 8.30 il presidente della Ssc Napoli Aurelio de Laurentiis, alle 14 Urbano Cairo presidente del Torino football club e alle 15 Umberto Marino, direttore generale area istituzionale dell’Atalanta. Le audizioni del comitato. “Dopo le audizioni delle società della Juventus, Roma e Inter continua l’analisi delle possibili infiltrazioni nelle attività sportivecalcistiche. Proseguiamo con rigore e serietà e affrontiamo un pericoloso fenomeno che ha coinvolto società di serie A e categorie minori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Infiltrazioni mafiose nel calcio: De Laurentiis, Cairo e il dg dell’Atalanta convocati a Palazzo San Macuto

Approfondimenti su De Laurentiis Cairo

La Commissione Antimafia ha chiamato a rapporto i presidenti di Napoli, Torino e Roma.

Giovedì il calcio italiano si ferma di nuovo, ma questa volta davanti a una commissione parlamentare.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su De Laurentiis Cairo

Argomenti discussi: La Commissione parlamentare sulle infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive. Già sentiti Marotta, Milan e Juventus. Lo riporta Calcio e Finanza.; Calcio: De Laurentiis e Cairo giovedi' in audizione alla commissione Antimafia; De Laurentiis giovedì in audizione alla commissione Antimafia: il motivo; Sestri Levante-Imperia: divieti permettendo.

Le vittime, tutte residenti tra i comuni di Genzano di Lucania e Palazzo San Gervasio ricevevano telefonate dai malviventi che si spacciavano per prossimi congiunti, prospettando gravi situazioni di pericolo e chiedendo denaro e monili - facebook.com facebook