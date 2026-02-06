Giovedì il calcio italiano si ferma di nuovo, ma questa volta davanti a una commissione parlamentare. De Laurentiis, Cairo e l’Atalanta si presenteranno per rispondere alle domande sulla loro gestione. Il loro intervento arriva in un momento di grande attenzione, mentre si cerca di capire se ci siano collegamenti tra il mondo del calcio e le inchieste antimafia. La pressione cresce e il settore aspetta risposte chiare, mentre gli occhi sono puntati su questa audizione.

Giovedì prossimo il mondo del calcio italiano si ferma. almeno simbolicamente, davanti ai banchi di una commissione parlamentare molto particolare. La Commissione Antimafia ha infatti convocato i vertici di tre importanti club per discutere di un tema delicato: le infiltrazioni della criminalità organizzata nello sport. Aurelio De Laurentiis, Urbano Cairo e Umberto Marino si presenteranno a Palazzo San Macuto per rispondere alle domande del comitato, che nelle scorse settimane ha già sentito i presidenti di Inter, Juventus e Milan. Un incontro che promette di far luce su legami e dinamiche ancora poco esplorate nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Serie A all’Antimafia: giovedì tocca a De Laurentiis, Cairo e Atalanta

