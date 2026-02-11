Inferno in cella | sventato un doppio tentativo di suicidio nel reparto femminile

Due tentativi di suicidio sono stati sventati questa mattina nel reparto femminile della casa circondariale di Avellino. Una detenuta ha tentato di togliersi la vita in due occasioni diverse, ma le guardie sono intervenute in tempo, evitando il peggio. La donna ora si trova sotto stretta osservazione, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa abbia spinto la donna a compiere questi gesti estremi. La vicenda ha portato nuova attenzione sulla salute mentale delle detenute e sulla gestione delle carceri in Italia.

Tempo di lettura: 2 minuti Momenti di estrema tensione hanno scosso la casa circondariale di Avellino, dove la disperazione di una detenuta ha rischiato di trasformarsi in tragedia per ben due volte. Solo il tempestivo intervento del personale di Polizia Penitenziaria ha evitato il peggio all’interno del reparto femminile, dove la donna ha tentato di togliersi la vita a brevissima distanza di tempo utilizzando un cappio rudimentale. La prontezza e la professionalità delle agenti di servizio hanno permesso di sventare entrambi i tentativi, prima che la detenuta venisse trasferita d’urgenza presso il reparto psichiatrico dell’ospedale di Avellino, dove si trova attualmente sotto osservazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inferno in cella: sventato un doppio tentativo di suicidio nel reparto femminile Approfondimenti su Avellino CasaCircondariale Tentano la truffa attraverso lo "spoofing", sventato doppio tentativo di frode dal personale delle Poste Due tentativi di truffa tramite spoofing sono stati prontamente sventati presso l’ufficio postale del quartiere Sacra Famiglia. Benin, sventato tentativo di golpe: le immagini da Cotonou Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Avellino CasaCircondariale Argomenti discussi: Il killer delle escort tenta di evadere dal carcere, preso e riportato in cella. Il diavolo in prigione... è quell'inferno in una cella | Le migliori scene di Wishmaster II - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.