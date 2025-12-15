Tentano la truffa attraverso lo spoofing sventato doppio tentativo di frode dal personale delle Poste

Due tentativi di truffa tramite spoofing sono stati prontamente sventati presso l’ufficio postale del quartiere Sacra Famiglia. Grazie alla vigilanza dei clienti e alla professionalità del personale, gli episodi sono stati neutralizzati, contribuendo a garantire la sicurezza degli utenti e a prevenire frodi online.

Nell’ufficio postale del quartiere Sacra Famiglia sono stati sventati due tentativi di frode grazie all’attenzione dei clienti e alla disponibilità del personale. A raccontarlo è lo stesso direttore dell’ufficio postale, Emilio Bazzaro: «Qualche giorno fa una nostra affezionata cliente è venuta. Padovaoggi.it

