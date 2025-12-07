Benin sventato tentativo di golpe | le immagini da Cotonou

Alla periferia di Cotonou, la città più popolosa del Benin, la vita sembra continuare normalmente la mattina di un tentativo di colpo di Stato che secondo il governo è stato sventato. Il ministro degli Interni ha annunciato il fallito colpo di Stato in un video su Facebook, poche ore dopo che i soldati erano apparsi sulla TV di Stato affermando di aver preso il controllo del Paese, prima che il segnale fosse interrotto. Il gruppo, che si autodefinisce Comitato Militare per la Rifondazione, aveva annunciato la rimozione del presidente e di tutte le istituzioni statali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

