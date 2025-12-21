Industria e servizi Istat calo a ottobre | -0,5% il fatturato mensile

A ottobre 2025 il fatturato dell'industria scende dello 0,5% in valore e cresce dello 0,1% in volume; servizi -0,5%. Su base annua aumenti per industria (+1,7%) e servizi (+1,5%). Il mese di ottobre segna una battuta d'arresto per l'economia reale italiana. Secondo i dati diffusi dall'ISTAT, il fatturato dell'industria registra una flessione congiunturale dello 0,5% in valore, mentre il volume delle vendite rimane sostanzialmente stabile, con un lieve +0,1%. Il calo riguarda sia il mercato interno, che scende dello 0,2%, sia soprattutto quello estero, dove la contrazione raggiunge l' 1,3% in valore.

