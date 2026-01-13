Istat | indebolimento generalizzato dell’economia italiana industria e costruzioni in calo E nel 2026 tutto il mondo rallenterà

Secondo le ultime stime dell’Istat, l’economia italiana mostra un indebolimento diffuso, con cali nell’industria e nel settore delle costruzioni. Nel contesto globale, si prevede un rallentamento economico per il 2026. Per la presidente Giorgia Meloni, crescita e sicurezza rimangono priorità strategiche, anche se i dati attuali indicano una direzione diversa da quella auspicata.

Per Giorgia Meloni la crescita, insieme alla sicurezza, è il grande “focus” del 2026. Ma i numeri non vanno nella direzione sperata dalla premier. L’ Istat, nella nuova nota sull’andamento dell’economia italiana, rileva che in Italia i dati più recenti “segnalano un indebolimento generalizzato ” a ottobre dopo la ripresa nel mese precedente e “un quadro di crescita debole rispetto alla media dell’area euro, con andamenti differenziati tra i diversi settori”. Questo nonostante, negli ultimi mesi del 2025, “l’attenuazione delle tensioni commerciali e il taglio dei tassi d’interesse ” abbiano “ridotto l’incertezza e favorito la liquidità, contenendo in parte le pressioni al ribasso sulla crescita dell’economia mondiale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

