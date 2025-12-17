I batteri intestinali possono accelerare la sclerosi multipla

Nuove ricerche evidenziano come alcuni batteri intestinali possano influenzare la sclerosi multipla, alterando il sistema immunitario e contribuendo alla sua progressione. Questo collegamento tra microbiota e malattia apre nuove prospettive per comprendere i meccanismi alla base della SM e potenzialmente sviluppare trattamenti mirati.

© Agi.it - I batteri intestinali possono accelerare la sclerosi multipla AGI - Alcuni batteri intestinali possono confondere il sistema immunitario inducendolo ad attaccare il rivestimento protettivo delle fibre nervose, accelerando così la progressione della sclerosi multipla (SM). Lo ha dimostrato uno studio condotto dall'Università di Basilea in collaborazione con l'University Hospital of Bonn (UKB), pubblicato sulla rivista Gut Microbes. La ricerca ha chiarito un possibile meccanismo chiave alla base dell' autoimmunità nella sclerosi multipla, noto come ' molecular mimicry ' (mimetismo molecolare): alcune strutture presenti sulla superficie di specifici batteri intestinali somigliano a quelle della mielina, la guaina che riveste i nervi. Agi.it Leggi anche: I batteri intestinali possono influenzare la salute mentale dei bambini: l’ipotesi in un nuovo studio Leggi anche: I batteri intestinali giocano un ruolo cruciale nel sonno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dimagrimento, microbiota e integratori probiotici - Dottor Enrico Veronese I cambiamenti nel microbiota intestinale possono anticipare problemi al cuore - Una nuova ricerca rivela che i cambiamenti nei batteri intestinali potrebbero anticipare l’insorgenza di malattie coronariche. blitzquotidiano.it Cosa mangi cambia il tuo intestino: i risultati di tre nuovi studi sul microbiota - Scopri come latte, formaggi, fibre e qualità della dieta influenzano il microbioma intestinale secondo tre nuovi studi scientifici. blitzquotidiano.it

Non esiste un “microbiota perfetto” valido per tutti, ma sta diventando possibile distinguere quali batteri intestinali si associano più spesso a un profilo metabolico favorevole. E soprattutto: questi batteri sembrano rispondere, in modo prevedibile, a interventi die - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.