Uno studio italiano pubblicato su Nature rivela che i bambini che frequentano i nidi d’infanzia scambiano batteri intestinali, e questo fa bene alla salute. La ricerca dell’Università di Trento spiega come ambienti sociali come i nidi siano importanti non solo per lo sviluppo psicologico, ma anche per il nostro organismo. I ricercatori hanno osservato che il contatto tra i piccoli favorisce la maturazione del microbioma, migliorando la loro salute a lungo termine.

Il progetto, realizzato in collaborazione con tre nidi d’infanzia comunali di Trento e con l’Ufficio servizi per l'infanzia e istruzione del Comune, ha coinvolto 134 partecipanti, tra cui 41 bambini di età compresa tra 4 e 15 mesi, i loro genitori, fratelli, animali domestici, educatori e personale educativo. Per un intero anno scolastico, da settembre 2022 a luglio 2023, i ricercatori hanno raccolto oltre mille campioni di microbioma fecale e utilizzato tecniche di sequenziamento metagenomico e strumenti bioinformatici avanzati per tracciare la trasmissione di ceppi batterici tra individui nel tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bambini al nido, lo scambio di batteri intestinali fa bene alla salute. Lo studio italiano

