La squadra ha deciso di cambiare allenatore dopo la quindicesima sconfitta in campionato. La decisione era nell’aria da settimane, ora è arrivata l’ufficialità. La società cerca di invertire la rotta e salvare la stagione.

È finita l'avventura di Thomas Frank sulla panchina del Tottenham. Gli 'Spurs' hanno ufficialmente licenziato l'allenatore danese dopo il ko casalingo col Newcastle, il secondo consecutivo e il quindicesimo di tutta un'annata fin qui a dir poco disastrosa. I londinesi occupano attualmente il sedicesimo posto, con appena punti in più dalla zona retrocessione.

© Calciomercato.it - Incubo retrocessione: UFFICIALE, la big esonera l’allenatore

Il Verona ha deciso di cambiare allenatore e ha esonerato Zanetti.

La Fiorentina continua a vivere un momento difficile, con una sconfitta casalinga contro il Verona che alimenta le preoccupazioni in ottica salvezza.

