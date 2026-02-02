Rivoluzione in zona retrocessione | il Verona esonera Zanetti il Pisa sceglie lo svedese Hiljemark

Il Verona ha deciso di cambiare allenatore e ha esonerato Zanetti. Al suo posto arriva un tecnico sconosciuto ai più, mentre il Pisa ha scelto lo svedese Hiljemark per cercare di risollevare la squadra. Ultima contro ultima, entrambe le società sono costrette a fare mosse drastiche per cercare di invertire una rotta negativa ormai troppo lunga. La classifica parla chiaro: serve una svolta, anche se il tempo a disposizione è poco.

Ultima contro ultima, scelte drastiche e aria di disperazione. In fondo alla classifica di Serie A, Hellas Verona e Pisa provano a scuotere una stagione che fin qui ha restituito più segnali negativi che speranze concrete. Entrambe appaiate a quota 14 punti, lontane quattro lunghezze dalla zona salvezza, le due squadre sembrano chiamate a un'impresa complicata anche alla luce di rose che, per qualità e profondità, appaiono poco attrezzate per una rimonta. L'ultima notizia arriva da Verona: l' Hellas ha deciso ufficialmente di cambiare rotta esonerando Paolo Zanetti dopo una serie di prestazioni giudicate allarmanti.

