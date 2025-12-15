Incidente sull’A1 a Somaglia schianto tra due auto e un camion | cinque feriti
Somaglia (Lodi), 15 dicembre 2025 – Grave incidente stradale, all’alba di oggi 15 dicembre, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso nel territorio di Somaglia. Lo schianto si è verificato intorno alle 4.52, al chilometro 45+500, in carreggiata Sud, Comune di Somaglia e ha coinvolto due autovetture e un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Casalpusterlengo e del comando provinciale di Lodi, con autopompa e autogru, insieme ai soccorritori del 118 e alla polizia stradale. All’arrivo delle squadre di emergenza, nessuna delle persone coinvolte risultava incastrata tra le lamiere. Ilgiorno.it
