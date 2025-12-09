Incidente micidiale in autostrada tutto bloccato | soccorsi sul posto e sirene ovunque

– Nelle prime ore della mattina, un grave incidente in autostrada ha generato una situazione di emergenza lungo la A1 Milano-Napoli, causando il blocco della circolazione e la presenza massiccia di soccorsi e sirene. Il traffico intenso tipico di questi orari si è trasformato rapidamente in una lunga colonna di mezzi fermi, mettendo in difficoltà centinaia di automobilisti e rallentando drasticamente la viabilità su uno dei principali assi viari del Paese. . 🔗 Leggi su Tvzap.it

