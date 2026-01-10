Incidente in tangenziale a Stupinigi | coinvolti due veicoli un' auto si ribalta in carreggiata

Nella tangenziale sud di Torino, all’altezza di Stupinigi in direzione di Milano, si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli, con uno di essi che si è ribaltato in carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso per accertamenti e gestione della situazione. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali indicazioni sul traffico e di rispettare le norme di sicurezza.

Incidente lungo la tangenziale sud di Torino all’altezza di Stupinigi (Nichelino) in direzione di Milano. L’impatto verso le 10 di sabato 10 gennaio: due i veicoli coinvolti di cui uno che si è ribaltato in carreggiata. Un ferito è stato trasportato all’ospedale San luigi di Orbassano in codice. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

