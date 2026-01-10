Incidente in tangenziale a Stupinigi | coinvolti due veicoli un' auto si ribalta in carreggiata
Nella tangenziale sud di Torino, all’altezza di Stupinigi in direzione di Milano, si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli, con uno di essi che si è ribaltato in carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di soccorso per accertamenti e gestione della situazione. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali indicazioni sul traffico e di rispettare le norme di sicurezza.
Incidente lungo la tangenziale sud di Torino all’altezza di Stupinigi (Nichelino) in direzione di Milano. L’impatto verso le 10 di sabato 10 gennaio: due i veicoli coinvolti di cui uno che si è ribaltato in carreggiata. Un ferito è stato trasportato all’ospedale San luigi di Orbassano in codice. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Incidente in tangenziale a Rivoli: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiata. Traffico nel caos
Leggi anche: Incidente in tangenziale a Beinasco: auto si ribalta in carreggiata, diversi chilometri di coda
Auto ribaltata in tangenziale a Stupinigi: un ferito, forti rallentamenti sul traffico - Un ferito trasportato in codice giallo all'ospedale San luigi di Orbassano. torinoggi.it
Incidente in Tangenziale: viaggia da solo e si schianta, conducente ferito e disagi al traffico - All’altezza di Stupinigi, una persona che viaggiava da sola in direzione di Milano ha perso il controllo ... torinotoday.it
Incidente sulla Tangenziale a Bergamo tra auto e furgone, salgono a tre i morti: tra loro anche un 21enne - Tragedia sulla Tangenziale a Bergamo, dove due auto e un furgone si sono scontrati stamattina. fanpage.it
Incidente in via Peschiera, la tangenziale di Varese - facebook.com facebook
#PLInforma #ViabilitàCarpi #Accadeora Incidente stradale in Tangenziale B.Losi incrocio Via Guastalla a #Carpi #PLFacciamo rilievi e viabilità rallentate e prestate attenzione x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.