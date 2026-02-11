Incidente in viale Alcione a Francavilla | un' auto si ribalta

Un’auto si è ribaltata nel pomeriggio di mercoledì in viale Alcione a Francavilla. La scena si è presentata davanti agli occhi dei passanti, con il veicolo capovolto su un fianco. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma sembra che la vettura abbia perso il controllo, finendo fuori strada. Nessuno parla di feriti gravi, ma l’intera zona è rimasta bloccata per alcune ore mentre si effettuavano i

La vettura prima avrebbe prima colpito una Fiat Panda che era parcheggiata negli appositi stalli per poi ribaltarsi al centro della carreggiata Un incidente stradale si è verificato a Francavilla al Mare dove un'automobile si è ribaltata nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. L'occupante avrebbe riportato ferite ed è intervenuta l’ambulanza. A occuparsi dei rilievi è stata la polizia locale di Francavilla al Mare, sul posto assieme a 118, vigili del fuoco e soccorso stradale. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Sabato sera a Francavilla al Mare si è verificato un grave incidente stradale lungo viale Alcione, coinvolgendo tre vetture.

Questa mattina a Fuorigrotta, in viale Augusto, un’auto si è schiantata e si è ribaltata.

A #Firenze in Viale Galileo, restringimento di carreggiata causa incidente. Traffico rallentato #viabiliFI @comunefi x.com

L’incidente in viale Indipendenza nella notte tra il 7 e l’8 febbraio: ora si cerca il conducente - facebook.com facebook