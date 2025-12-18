Finisce fuori strada e il furgone si ribalta | incidente sulla provinciale Lanciano-Fossacesia

Un violento incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla provinciale che collega Fossacesia a Lanciano. Un furgone è finito fuori strada e si è ribaltato, causando disagi e preoccupazione tra gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione. La dinamica e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, sulla strada provinciale che collega Fossacesia a Lanciano.Intorno alle 15.25, all'altezza del supermercato In's, il conducente di un furgone Fiat Doblò è finito fuori strada per cause ancora da accertare. Non è escluso che a causa.

