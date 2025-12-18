Altro incidente sulla provinciale | camioncino finisce fuori strada e si ribalta

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo incidente sulla provinciale di Torre Santa Susanna: un camioncino è finito fuori strada, ribaltandosi su un fianco nelle campagne circostanti. La scena ha destato attenzione tra i residenti, mentre le autorità intervenute stanno gestendo la situazione. Restano da chiarire le cause dell’incidente e le eventuali conseguenze per il conducente.

altro incidente sulla provinciale camioncino finisce fuori strada e si ribalta

© Brindisireport.it - Altro incidente sulla provinciale: camioncino finisce fuori strada e si ribalta

TORRE SANTA SUSANNA - Ha terminato la corsa fuori strada, nelle campagne, non prima di essersi ribaltato su di un fianco. Si è registrato un altro incidente, questa mattina (giovedì 18 dicembre 2025), sulle strade del Brindisino, dopo quello sulla sp 16 e l'altro nei pressi della ss7. È avvenuto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: Incidente sulla provinciale: col furgone fuori strada, poi si ribalta. Ferita una donna

Leggi anche: Incidente sulla statale: auto finisce fuori strada e si ribalta. Un giovane ferito

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Incidente a Roma: si scontrano furgone e auto, morto 67enne. Danneggiate 5 vetture in sosta; Incidente fra tre camion: un ferito e traffico bloccato | FOTO; Caos in autostrada, incidenti multipli nella nebbia: coinvolti camion, auto e furgoni. Traffico in tilt; Scontro tra pullman e camioncino lungo la Provinciale.

altro incidente provinciale camioncinoPolesine, camion si ribalta lungo la strada provinciale 10 e finisce in un canale: un ferito - Un camion che trasportava sabbia sulla Sp 10 Parma – Cremona, all'altezza dell'incrocio strada Motta vecchia, è uscito di strada finendo in una ... gazzettadiparma.it

altro incidente provinciale camioncinoIncidente sulla provinciale ad Airuno: soccorse due donne - L'ultimo sinistro in ordine di tempo è avvenuto questa mattina, giovedì 18 dicembre alle ore 6. leccotoday.it

altro incidente provinciale camioncinoTerribile incidente sulla 131, coinvolti un camion e quattro auto: traffico in tilt - Sulla 131 si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte ben quattro auto e un camion. notizie.it

Incidente a Codevilla (Pavia): auto finisce fuori strada e si ribalta, un morto

Video Incidente a Codevilla (Pavia): auto finisce fuori strada e si ribalta, un morto

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.