Altro incidente sulla provinciale | camioncino finisce fuori strada e si ribalta

Un nuovo incidente sulla provinciale di Torre Santa Susanna: un camioncino è finito fuori strada, ribaltandosi su un fianco nelle campagne circostanti. La scena ha destato attenzione tra i residenti, mentre le autorità intervenute stanno gestendo la situazione. Restano da chiarire le cause dell’incidente e le eventuali conseguenze per il conducente.

TORRE SANTA SUSANNA - Ha terminato la corsa fuori strada, nelle campagne, non prima di essersi ribaltato su di un fianco. Si è registrato un altro incidente, questa mattina (giovedì 18 dicembre 2025), sulle strade del Brindisino, dopo quello sulla sp 16 e l'altro nei pressi della ss7.

