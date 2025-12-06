Auto parcheggiata avvolta dalle fiamme nella notte in zona Regio Parco

È successo nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, nel quartiere Regio Parco di Torino, nel tratto compreso tra via Ghedini e via Sempione. L'allarme è scattato da parte di alcuni residenti, accortisi di un'auto parcheggiata in preda alle fiamme. Intervenuti gli agenti di polizia e Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

