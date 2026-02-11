Incendio a Viterbo in un palazzo tra viale Armando Diaz e la Cassia sud evacuato

Questa mattina un incendio ha colpito un appartamento in un palazzo tra viale Armando Diaz e la Cassia sud a Viterbo. Le fiamme sono divampate in modo rapido, costringendo gli abitanti a lasciare le case in fretta. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno lavorato per mettere sotto controllo le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono stati evacuati temporaneamente mentre si spegneva il rogo.

Incendio nell'appartamento di un palazzo situato tra viale Armando Diaz e l'imbocco con la Cassia sud a Viterbo, che è stato evacuato. È divampato poco dopo le 7 di martedì 11 febbraio al secondo piano dello stabile che si trova al civico 3 della Cassia sud, per cause ancora in corso di.

