Incendio a Viterbo in un palazzo tra viale Armando Diaz e la Cassia sud

Questa mattina un incendio è divampato in un appartamento di un palazzo tra viale Armando Diaz e la Cassia sud a Viterbo. Le fiamme hanno rapidamente preso piede, costringendo i residenti a evacuare gli edifici. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nessuno sembra essere rimasto ferito, ma danni alla struttura sono importanti. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

Incendio nell'appartamento di un palazzo situato tra viale Armando Diaz e l'imbocco con la Cassia sud a Viterbo. È divampato poco dopo le 7 di martedì 11 febbraio per cause ancora in corso di accertamento. Visibile una colonna di fumo, che ha attirato l'attenzione di residenti e automobilisti in.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Viterbo Incendio Incendio sulla Cassia sud tra Viterbo e Vetralla, auto in fiamme e strada chiusa Un incendio sulla strada Cassia sud tra Viterbo e Vetralla ha coinvolto un'auto, che è andata completamente distrutta. Incidente all'incrocio tra Cassia sud e strada Ponte Sodo a Viterbo Mercoledì 10 dicembre, intorno alle 19, si è verificato un incidente all'incrocio tra Cassia Sud e Strada Ponte Sodo a Viterbo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Viterbo Incendio Argomenti discussi: Incendio a Ponte dell'Elce a Viterbo, fiamme nel giardino di una casa partite da un fungo riscaldante; Viterbo: incendio in un appartamento a Ponte dell'Elce; Appartamento in fiamme a Ponte dell'Elce, paura tra i residenti; Incendio in un'appartamento a Ponte dell'Elce, nessun ferito. Viterbo – Enorme incendio a Ponte dell'Elce, paura tra i residenti (VIDEO)Sul posto anche l'ex sindaco Giovanni Arena, che abita nella zona VITERBO – Mattinata di paura nel quartiere Ponte dell'Elce, alle porte della città, dove ... etrurianews.it Viterbo: incendio in un appartamento a Ponte dell'ElcePaura questa mattina per un incendio in una palazzina di via Santa Maria dell'Elce al civico 14. Le fiamme sono divampate intorno alle 11 dall'appartamento al pianterreno. Per cause ancora in corso d' ... civonline.it

