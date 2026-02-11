Inaugurato il nuovo centro logistico di distribuzione postale a Tempio Pausania

A Tempio Pausania è stato inaugurato il nuovo centro logistico di Poste Italiane. L’evento si è svolto l’11 febbraio 2026 e segna un passo importante per lo sviluppo della zona. Poste punta sulla logistica per rilanciare l’economia locale e rafforzare i collegamenti con il resto dell’isola. La struttura sarà operativa subito, creando nuovi posti di lavoro e migliorando i servizi postali nella regione.

Tempio Pausania: Poste Italiane punta sulla logistica per rilanciare il territorio. L'inaugurazione del nuovo centro logistico di Poste Italiane, avvenuta l'11 febbraio 2026 a Tempio Pausania, in Sardegna, rappresenta un investimento strategico per l'intera regione nord dell'isola. L'iniziativa, presentata alle istituzioni locali e ai dirigenti dell'azienda, mira a modernizzare e rendere più efficiente la rete di distribuzione postale, rispondendo alle nuove sfide poste dall'aumento degli e-commerce e delle spedizioni. Questo intervento si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione della rete logistica nazionale, un processo reso necessario dall'evoluzione del mercato.

