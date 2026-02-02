La principessa Kate Middleton ha fatto una visita a sorpresa al museo The Arc di Winchester. Si è mostrata senza il consueto protocollo, curiosa di immergersi nella mostra The Beauty of the Earth. La sua presenza ha attirato l’attenzione, e anche il look invernale, semplice ma curato, ha fatto parlare.

N on chiamatela solo Royal. Kate Middleton è tornata nel suo elemento naturale: l’arte. In una visita privata a sorpresa presso il museo The Arc a Winchester, la Principessa del Galles ha messo da parte il protocollo per immergersi nella mostra The Beauty of the Earth. A conferma che dietro la corona batte il cuore di una vera esperta. Kate Middleton: i royal look più belli. guarda le foto Kate Middleton tra le opere d’arte. Il messaggio affidato ai social è chiaro: «L’arte deve essere al centro della comunità». Firmato semplicemente «C.». il post su Instagram racconta una Kate appassionata, che si muove con disinvoltura tra le opere che celebrano la connessione tra natura e creatività. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il potere di un accessorio! La principessa in visita privata alla mostra sfoggia un look perfetto per l'inverno

