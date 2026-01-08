Ddl stupro Bongiorno propone ‘consenso riconoscibile’ | in aula il 10 febbraio
Il 10 febbraio, in aula, si discuterà il Disegno di legge sul reato di stupro, con l'introduzione del concetto di ‘consenso riconoscibile’ proposto dalla senatrice Bongiorno. La proposta mira a chiarire come l’altra parte debba comprendere le intenzioni, lasciando che la presenza o assenza di consenso possa essere dedotta dal contesto, offrendo così un approccio più definito alla valutazione degli episodi.
La senatrice sottolinea: "L'altro deve capire quali sono le tue intenzioni". La presenza o l'assenza del consenso "si potrà dedurre dal contesto". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
