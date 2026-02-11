In memoria delle Foibe La città onora il Ricordo

Imola ha ricordato ieri le vittime delle Foibe con una cerimonia che ha coinvolto istituzioni e scuole. La città ha celebrato il ‘Giorno del Ricordo’ con momenti di commemorazione e riflessione, ribadendo l’importanza di mantenere vivo il ricordo e di usare la storia come esempio contro l’odio. La giornata si è conclusa con interventi che hanno sottolineato come questa memoria sia un dovere civile per evitare che simili tragedie si ripetano.

La memoria come dovere civile, la storia come argine contro l'odio e le divisioni. Imola ha celebrato ieri il 'Giorno del Ricordo' con una serie di iniziative istituzionali che hanno intrecciato commemorazione, riflessione e partecipazione delle scuole, nel segno di una ricorrenza che continua a interrogare il presente. Il Comune ha ricordato le vittime delle foibe e l' esodo giuliano-dalmata, tragedia riconosciuta ufficialmente dallo Stato nel 2004 con una legge nata per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra".

