Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe

Questa mattina alla Camera dei Deputati, il presidente Sergio Mattarella e la presidente Giorgia Meloni hanno partecipato alle celebrazioni del Giorno del Ricordo. Una giornata dedicata alle vittime delle foibe, che ha visto i due leader uniti in un momento di commemorazione pubblica. La cerimonia si è svolta senza particolari intoppi, con i presenti che hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo di quanto accaduto.

Il Presidente della Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno partecipato oggi, 10 febbraio 2026, alla celebrazione del Giorno del Ricordo dedicato alle vittime delle foibe, alla Camera dei Deputati. La giornata commemora i caduti delle foibe, le cavità carsiche dell’Istria e della Dalmazia dove, alla fine della Seconda Guerra Mondiale e nel dopoguerra, furono compiuti massacri di italiani. L’evento si è tenuto nella sede di Palazzo Montecitorio, a Roma, e ha rappresentato un momento di solenne riflessione sulla tragedia e un rinnovato impegno nella preservazione della memoria storica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Martedì 10 febbraio, in tutta Italia si svolgono iniziative, spettacoli e mostre per ricordare le vittime delle foibe.

Il 10 febbraio si avvicina e a Sansepolcro sono in programma due iniziative per ricordare le vittime delle foibe.

10 Febbraio - Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata

Argomenti discussi: Giorno del Ricordo, il calendario delle iniziative per il 2026; Che il Giorno del Ricordo diventi davvero e finalmente un momento di memoria di tutte le vittime civili, italiane e slave, e di denuncia delle gravissime responsabilità del regime fascista, le cui colpe sono state sminuite o semplicemente rimosse; Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione delle vittime delle Foibe; Giorno del ricordo: Salvini a Basovizza e Calderone in stazione, tutte le cerimonie.

Foibe, oggi è il Giorno del ricordo: bandiere a mezz'asta e cerimonia alla CameraTante le iniziative in Italia per la memoria di uno degli episodi più drammatici della Seconda guerra mondiale ... adnkronos.com

Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniNell’Aula di Montecitorio la cerimonia celebrativa del Giorno del Ricordo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In apertura ... ansa.it

10 febbraio Nel Giorno del Ricordo, il Comune rende omaggio alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata, affinché la memoria resti viva e condivisa. Pertanto, il Sindaco e l'amministrazione comunale invitano i cittadini alla commemorazione che si s facebook