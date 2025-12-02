Il ladro con lo spray al peperoncino e il passamontagna sorpreso mentre cerca di rubare in una casa | arrestato

Armato di spray al peperoncino e tronchesi era pronto a entrare in azione. Ma la segnalazione di alcuni vicini ha fatto saltare il tentativo di furto di un uomo di 37 anni, nella serata di sabato 29 novembre. A Senago (Milano) sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cesate che hanno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Anna Pepe, panico al concerto: spray al peperoncino tra il pubblico, evento sospeso e fuga dall'Unipol Arena - facebook.com Vai su Facebook

Il ladro con lo spray al peperoncino e il passamontagna sorpreso mentre cerca di rubare in una casa: arrestato - Ma la segnalazione di alcuni vicini ha fatto saltare il tentativo di furto di un uomo di 37 anni, nella serata di sabato 29 ... Da milanotoday.it

Aggredisce un commerciante con dello spray al peperoncino dopo averlo derubato: 22enne nei guai - SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un giovane di 22 anni, di origine algerina e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile dopo aver messo a segno due furti in rapida ... Secondo casertace.net

Ladro in uffici del Comune, spray a sindaco e assessore - È successo in mattinata negli uffici del Comune di Lograto, in provincia di Brescia, con protagonisti ... Riporta ansa.it

Ladro in uffici del Comune, spray contro sindaco e assessore - Si sono trovati davanti un ladro che nel tentativo di scappare ha spruzzato spray al peperoncino. Lo riporta rainews.it

Bologna, ruba detersivo per 300 euro poi spruzza lo spray al peperoncino alla guardia giurata - Bologna, 14 ottobre 2025 – Prima ha fatto razzia di confezioni di detersivo poi, per riuscire a scappare ha spruzzato lo spray al peperoncino sul viso dell’addetto alla sicurezza che cercava di ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Ladro scoperto usa spray urticante - Si è recato in Comune a Lograto per rubare negli uffici, ma è stato colto sul fatto dal sindaco del paese Gianandrea Telò e da un assessore, che sono stati aggrediti. Secondo ilgiorno.it