Vede la pattuglia e getta la droga ma finisce comunque in manette

Ancora un arresto per spaccio di droga in città. Nella notte tra lunedì e martedì, sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona, nel corso di uno dei consueti servizi di controllo del territorio, a mettere le manette ai polsi di un 23enne di origine tunisina, già noto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Argomenti simili trattati di recente

Un controllo notturno delle Fiamme gialle porta alla scoperta di cocaina, hashish e contanti. In manette un cittadino marocchino; sequestrata la droga LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/11/vede-la-pattuglia-della-finanza-e-si-blocca-trovato-a-varese-c - facebook.com Vai su Facebook

Vede la polizia e getta le sigarette: nel pacchetto c'era la droga - Un 20enne è stato denunciato: sotto la ruota di scorta della sua auto nascondeva un bilancino di precisione, e portava con sé una somma importante di denaro in banconote di piccolo taglio ... Si legge su genovatoday.it

Vede i carabinieri e si dà alla fuga in auto a Corridonia: dal finestrino getta più di 2 chili di droga - I militari dell’Arma fanno scattare l’inseguimento e lui getta in strada due chili di hashish e 75 di cocaina. Segnala corriereadriatico.it

Vede la pattuglia e ingerisce eroina e cocaina - Civitanova, 15 agosto 2025 – Fermato per un controllo, alla vista dei carabinieri ingoia due dosi di eroina e una di cocaina e nasconde due ovuli da oltre 10 grammi di eroina nel fondoschiena. Da ilrestodelcarlino.it