Un grave episodio scuote Milano: un 19enne ecuadoriano è stato arrestato per aver violentato due minorenni, vittime scelte tra le frequentazioni in metrò e pedinate fino a casa. Le aggressioni, avvenute a Bussero e nel capoluogo lombardo, hanno suscitato shock e preoccupazione tra la comunità. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e della tutela dei minori nelle aree urbane.

© Ilgiornale.it - Choc a Milano, 19enne in manette per aver stuprato due ragazzine: le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa

Un 19enne ecuadoriano è stato arrestato dai carabinieri di Milano per violenza sessuale nei confronti di due minorenni che sarebbero avvenute a Bussero il 12 agosto 2025 e a Milano il 10 settembre sempre di quest'anno. I militari del Nucleo operativo Milano Porta Monforte hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari disposta dal gip di Milano su richiesta della Procura. Le vittime sarebbero state indididuate nelle stazioni della metropolitana linea verde di Gorgonzola e di Crescenzago. Avrebbe iniziato un " pedinamento discreto " delle due giovani di 15 e 16 anni fino alle loro abitazioni dove, una volta aperto il portone di casa, sarebbero state assalite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Milano, 19enne arrestato per aver violentato due ragazzine: le vittime scelte in metrò e pedinate fino a casa

Leggi anche: Sceglieva le vittime giovanissime all’uscita del metrò e le seguiva fino a casa: 19enne arrestato per violenza sessuale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Choc a Milano: un 19enne ucraino insegue il ladro e lo riduce in fin di vita - Un cittadino straniero che aveva appena commesso un furto è stato inseguito e poi brutalmente pestato: adesso si trova ricoverato in ospedale, dove sarebbe in ... ilgiornale.it

Milano, il professore che si traveste da Batman in metrò: «Un esperimento per studiare le reazioni. Dopo "l'effetto choc" fanno più attenzione anche agli altri passeggeri» - facebook.com facebook

Altro accoltellamento alle porte di #Milano, dove un 18enne è stato accoltellato fuori dal liceo artistico De Nicola x.com